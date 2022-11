Nieuwe wet moet louche huisjesmelker in Utrecht harder aanpakken

De Wet goed verhuurderschap kan echter pas een vuist maken zodra de huurder een proces start tegen zijn of haar huisbaas. Of de wet daadwerkelijk in 2023 van start gaat, is nog geen uitgemaakte zaak. De Raad van State is namelijk kritisch op de vormgeving van de wet. Zo zien zij de mogelijkheid tot inbeheername als erg ingrijpend en in strijd met het recht op eigendom en op privacy. Ook vindt de Raad het begrip 'goed verhuurderschap' nog te onduidelijk.