Utrechtse oppositie woedend over miljoen kostende bezwaarblunder: 'Gemeente houdt zich niet aan de regels'

VVD'er Margeet Ramaker trok fel van leer in het debat. “Dit is een deuk in ons vertrouwen in de gemeente Utrecht, die zich niet aan de regels houdt.” De Utrechtse VVD maakt zich niet alleen boos over de gang van zaken rond de bewoner van de stad, maar ook over de manier waarop de raad geïnformeerd wordt. “De VVD neemt het college kwalijk dat de raad met een raadsbrief met geheime bijlage is geïnformeerd”, zei het raadslid. “Kwalijk omdat dit geheimhouden naar ons inziens niet nodig was aangezien de rechtbank in het openbaar uitspraak zou doen. Kwalijk omdat op deze manier de VVD denkt dat de raad tandeloos wordt gemaakt.” En dat laatste is een ernstig verwijt, de raad zou zijn controlerende taak niet naar behoren kunnen uitvoeren, volgens de liberalen.