Verborgen groene parel in Utrecht krijgt smoel: dit zijn de plannen voor het Lunettenpark

Niet alle grond in Lunettenpark is in eigendom van de gemeente. Ongeveer de helft van plangebied bestaat uit particuliere, verhuurde of in gebruik gegeven gronden die (nog) niet openbaar toegankelijk zijn. Het Lunettenpark komt daarom gefaseerd tot ontwikkeling, afhankelijk van de gesprekken met huurders, gebruikers, ander partijen en de beschikbare financiële middelen.