Norma pluist 300 jaar oude gemeenteraadsnotulen uit in Wijk bij Duurstede: ‘Ook toen al hondenpoep, vriendjespolitiek en ruzie op de agenda’

Altijd had ze al een fascinatie voor geschiedenis, maar nu de oud-docent Nederlands al een tijdje met pensioen is, is er tijd en ruimte om die interesse om te zetten in daadkracht. “Ik vind dit magisch om te doen. Ik doe 3 pagina’s per week. Dus dat gaat niet heel snel, maar is ook een soort van meditatie. Even lekker tot rust komen.” Zin voor zin analyseert ze de teksten en typt ze letterlijk over. “Het is dus geen vertaling, ik neem alle woordspelingen en schrijfwijzen uit die tijd over.” Naast het transcriberen is ze actief lid van de historische vereniging en schreef ze een boek over de geschiedenis van de molen in haar stad.