In hoog tempo gaan de Black Friday-pakketjes door het depot in Nieuwegein: 'Het wordt een gekkenhuis'

Voor het depot in Nieuwegein betekent Black Friday inderdaad een groter aantal pakketjes dat binnenkomt. In plaats van gemiddeld 40.000 stuks op een dag, worden dat er minimaal 55.000 exemplaren. "Je kunt je voorstellen dat het hier een beetje een gekkenhuis wordt", lacht De Groot. "Maar dan wel een georganiseerd gekkenhuis, want we zijn er helemaal op voorbereid. In shifts werken we 24 uur per dag door, ook komende zondag. We hopen dat het weer een geslaagd weekend wordt. Alhoewel we weten: deze drukte houdt nog tot zeker de Kerst aan."