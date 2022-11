Ware soap rondom 'Ode aan de Beemstervrouw': naaktschilderijen van Utrechtse kunstenaar tóch niet weg uit Purmerend

Provincie Utrecht - Mogen er nu wel of niet geschilderde vrouwen met ontblote borsten hangen in het gemeentehuis van Purmerend? Het moet gisteren een ongewone dag zijn geweest voor de Utrechtse kunstenaar Jeroen Hermkens. Er ontstond commotie over zijn expositie 'Ode aan de Beemstervrouw', waarop hij besloot de schilderijen allemaal te verwijderen. Maar nog voor het vandaag zover was, is Purmerend weer teruggekrabbeld.