Een koning, een skelet en andere sappige details: boek over 500 jaar landgoed Vollenhoven

Over die bezoekjes stond nogal eens een berichtje in de krant. En hun namen staan ook in het bezoekersregister van een museum dat de toenmalige eigenaar baron Godert van der Capellen op zolder had ingericht. Hij was gouverneur-generaal van Nederlands-Indië geweest en had allerlei voorwerpen meegenomen toen hij weer naar Nederland kwam. Frieda: "Er is een catalogus met wat daar allemaal te zien was, zoals het geraamte van een olifant en een Sumatraanse neushoorn, maar ook vlinders en voorwerpen en tafereeltjes uit het dagelijks leven in Indië."