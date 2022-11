Sierduiven laten zich van hun beste kant zien in Amersfoort: 'Een buitenstaander denkt vast dat hij niet goed bij zijn hoofd is'

Amersfoort - Is het een kip? Is het een meeuw? Nee, het is een sierduif. 1700 exemplaren zitten parmantig te wachten tot ze vandaag en morgen gekeurd worden in een grote sporthal in Amersfoort. Daar is namelijk de grootste sierduivenmanifestatie van heel Nederland bezig. En duiven houden, dat is "een vak apart", erkennen de liefhebbers.