Oude, verbitterde vrek brengt Amersfoortse kinderen in aanraking met klassieke muziek

Rossi is geboren in Bulgarije. De muziek kreeg ze met de paplepel ingegoten. "Veel familieleden spelen een instrument of zingen. Mijn vader was klarinettist en ik groeide op tussen de lessenaars van de collega's die thuis kwamen repeteren." Als ze 5 is begint Rossi met viool spelen. Het was in het begin wel even doorzetten. "Je maakt niet meteen muziek, je maakt je een ambacht eigen. Maar ik zette ook door omdat ik dan op reis mocht, dat deed mijn vader ook. Hij bezocht de meest bijzondere plekken, in een tijd dat dat weinig mensen op reis mochten in Bulgarije."