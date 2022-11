Wen er maar aan, heel Utrecht gaat betaald parkeren

Wat levert het op?

Dankzij de uitbreiding van de zones waar moet worden betaald om te parkeren én een verhoging van de tarieven, verwacht de gemeente dat de inkomsten flink zullen toe nemen.

De inkomsten uit vergunningen zullen volgens Utrecht stijgen van 1,36 miljoen euro in 2023 tot 1,55 miljoen in 2024. Vooral de inkomsten uit kort parkeren stijgen sterk: van 3,34 miljoen in 2023 naar 8,7 miljoen in 2024.

In totaal moet de gemeente de inkomsten van 4,7 miljoen in 2023 weten te verhogen naar 10,32 miljoen een jaar later. In 2026 moet dat zijn opgelopen naar 19,25 miljoen euro.