FC Utrecht zet voorlopig streep door aankoop Galgenwaard

"Door de oorlog is verbouwen veel duurder geworden", legt Van Es uit. "Dus is het stadion voor ons nu minder waard dan dat de verkoper er voor wil hebben. Dus daar zitten we in een patstelling." Aankoop van het stadion zou voor FC Utrecht financieel heel gunstig zijn. "Als je stadion koopt heb je minder huurkosten", stelt Van Es. "Dat zou ons behoorlijk schelen in ons resultaat."