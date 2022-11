Verdediging wil deskundige horen over dood van Amersfoortse vrouw die door partner zou zijn gewurgd

Ook had de vrouw een breuk in het ringkraakbeen van het strottenhoofd, doordat haar keel was dichtgeknepen. Volgens de patholoog was de halsslagader van de vrouw minimaal een minuut geblokkeerd. "Maar mijn client heeft een andere beleving, namelijk dat het slechts enkele seconden was", stelde advocaat Kramer. "Is er een verklaring voor?", vroeg hij zich hardop af in de rechtszaal.