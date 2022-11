Black Friday verrast winkelend publiek: 'Ik wist helemaal niet dat dat vandaag was'

"Ik wist helemaal niet dat het Black Friday was vandaag", lacht een voorbijganger met een Levi's-tasje in zijn hand, "maar toen ik de bordjes zag ben ik toch maar even gaan kijken hoeveel korting er is." Daarmee is hij niet de enige, want wel meer mensen lopen verbaasd door het winkelcentrum heen. "We waren toevallig in Utrecht én het is toevallig Black Friday, maar dat komt goed uit", zegt een groep meiden terwijl ze een parfumwinkel binnenlopen.