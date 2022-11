Opnieuw explosie bij woning, dit keer in Leerdam: 'Alle schijn van gerichte actie'

Tegelijkertijd ziet hij wel dat woningen steeds vaker doelwit zijn van dergelijke aanslagen. "Dat is iets wat we sinds relatief korte tijd zien, niet alleen in onze gemeente. We moeten er goed over nadenken hoe we daarmee omgaan, zowel juridisch als anderszins. Want we zijn niet goed op voorbereid op dergelijke zaken, die voorheen in de onderwereld werden uitgevochten. Maar nogmaals: we weten nu nog niet precies wat er aan de hand is."