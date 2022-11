Sportclubs luiden noodklok door torenhoge energierekening: 'Wil het niet op de leden verhalen'

Provincie Utrecht - Van 35.000 euro per jaar naar 135.000 euro per jaar. De energierekening van voetbalvereniging Roda'46 gaat bijna vier keer over kop. In Den Haag wordt komende week gesproken over extra geld voor sportclubs, zodat ze niet omvallen door de hoge energierekening. Maar in Leusden nemen ze het heft in eigen hand en halen ze de broekriem vast aan.