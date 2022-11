Utrecht Pride wint Annie Brouwer-Korfprijs: 'Hele stad wordt erbij betrokken'

Utrecht - De Utrecht Pride heeft de Annie Brouwer-Korfprijs 2022 gewonnen. De Utrechtse prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, organisaties of projecten die bijdragen aan de acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQ+-gemeenschap in de stad. "Zichtbaarheid is belangrijk voor acceptatie, en daar draagt Utrecht Pride in al haar facetten aan bij."