Kleine brandjes op straat in Amersfoort na WK-zege Marokko, ook feest in Utrecht

Amersfoort/Utrecht - De overwinning van Marokko op België op het WK voetbal leidt tot feest in Utrecht en Amersfoort. In die laatste stad verzamelden mensen bij rotonde De Stier. Tientallen jongeren gingen toeterend over straat. Ook werd vuurwerk afgestoken. Dat leidde tot meerdere kleine brandjes. De brandweer moest in actie komen toen een scooter vlam vatte.