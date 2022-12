Utrechtse gemeenten voeren plannen windenergie (nog) niet uit, provincie neemt heft in handen

Woudenberg is er ook nog niet helemaal uit, de gemeente probeert wel mee te denken met de provincie. Een woordvoerder laat schriftelijk weten: "De gemeente Woudenberg pakt waar mogelijk haar verantwoordelijkheid als het gaat om grootschalige opwek van zon- en windenergie. De gemeente is daarnaast in gesprek geweest met inwoners over een afwegingskader zon en wind. De door de provincie benoemde zoeklocaties zijn daarbij in beeld. Besluitvorming over het afwegingskader vindt pas na 1 december a.s. plaats."