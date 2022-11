Rode Kruis deelt ontbijttassen en boodschappenkaarten uit voor Utrechters in voedselnood

Het initiatief met de ontbijttassen is pas net van start. Sinds half oktober in Overvecht, twee weken later in Kanaleneiland. "We begonnen met twintig tassen, maar al snel bleek dat te weinig. Dat is vrijwel meteen opgeschaald naar vijftig stuks. Op dit moment delen we dus tweehonderd tassen uit, maar staan er ook nog een kleine honderd mensen in de wachtrij."