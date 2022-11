Verdachte van roofmoord Lunetten wil nieuwe verklaring afleggen: 'Het schuldgevoel vreet me op!'

Er zijn nog veel vragen over het gewelddadige drama dat zich in de nacht van 12 op 13 april afspeelde in de woning van het slachtoffer in een appartementencomplex in de Utrechtse wijk Lunetten. De kans is groot dat daar verandering in komt als de Utrechtse verdachte Pascal G. binnenkort bij de politie een nieuwe verklaring aflegt.