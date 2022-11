Sportminister: geen extra steun voor verenigingen in nood

Sportclubs in en buiten onze regio luidden eerder de noodklok vanwege de gestegen prijzen. Zo is de energierekening van de Leusdense voetbalvereniging Roda'46 gestegen van 35.000 euro naar 135.000 euro per jaar. Voorzitter John Groenevelt noemt het zorgelijk dat zo veel clubs in de problemen kunnen komen, zeker gezien de belangrijke maatschappelijke rol die zij vervullen. “De verwachting is dat veel kinderen afhaken omdat ze het niet meer kunnen betalen. Dat zou zorgelijk zijn. Het moet voor iedereen betaalbaar blijven", zei hij afgelopen weekend tegen RTV Utrecht.