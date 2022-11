Van Japan tot Zuid-Amerika: Utrechtse maker OneLove-band in het oog van mediastorm

Voetbalshop.nl zit in Leidsche Rijn. Het bedrijf heeft 300 medewerkers en draait 50 miljoen euro omzet per jaar. "De OneLove-bandjes maken we al twee jaar. Het is leuk, maar het is voor ons meer een gimmick dan business. Onze omzet draaien we met voetbalgerelateerde producten, zoals de shirts voor negen clubs in het betaald voetbal."