In de schilderijen van Els Vegter zit roest, glas en het haar van haar zoon

Struinend door het bos of fietsend door de stad vindt Els haar materialen. Ook haar man is een gestage leverancier. Hij werkt in de bouw en neemt regelmatig materialen mee die anders in de container belanden. En haar zoon staat zijn haar af, al was dat oorspronkelijk niet de bedoeling: "Mijn zoons waren boven in de badkamer aan het giechelen. En op een gegeven moment komen ze naar beneden met een zakje. En toen bleek dat de ene zoon mijn jongste zoon had kaal geschoren, hij had lange blonde lokken en dat is een schilderij beland. In de gaatjes bovenin zitten toefjes van het haar van mijn zoon. Ik ben aan het schilderij gehecht, maar hij zei tegen mij: mama als je het schilderij ooit verkoopt wil ik wel commissie."