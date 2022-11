Krijgt de kiezer vanaf vandaag meer zeggenschap over het waterschap?

Gaat er veel veranderen als het wetsvoorstel van D66 en GroenLinks doorgaat? Vollaard: "In het voorstel wordt het aantal gereserveerde zetels voor boeren en natuurterreinbeheerders minder en gaan de zetels voor bedrijven weg. Dan zou je kunnen zeggen: wordt de stem van bedrijven minder? Nou, dat hoeft niet per se, want bedrijven kunnen ook prima via een andere weg lobbyen en laten horen wat ze vinden van bijvoorbeeld de belastingtarieven."