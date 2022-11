Lintje voor 25-jarig schrijversjubileum Arthur Japin

Japin is onder andere bekend van zijn boeken 'De zwarte met het witte hart', 'Een schitterend gebrek' en 'De overgave'. Een groot deel van zijn oeuvre kwam in de bestseller 60 lijst terecht en hij ontving verschillende prijzen voor zijn werk. In totaal verkocht hij 2,5 miljoen boeken. Vorig jaar won hij 'de mooiste liefdeszin van Nederland ' met de zin "Dit is het enige wat telt, lieverd, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was" uit zijn boek 'Een schitterend gebrek'.