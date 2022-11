Minder Utrechtse kinderen gevaccineerd: Overvecht en Kanaleneiland onder de norm

Ook de HPV-vaccinatiegraad verschilt sterk per wijk. Van de 14-jarige meiden in Leidsche Rijn is 51,4 procent gevaccineerd tegen HPV, terwijl in Oost 73,9 procent gevaccineerd is. Van de wijken Binnenstad, Overvecht en Zuidwest zijn geen cijfers. In de Binnenstad wonen te weinig 14-jarige meisjes en in Overvecht en Zuidwest is het aantal dat zich heeft laten vaccineren tegen HPV te laag om over te rapporteren.