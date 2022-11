Podcast Stadhuisplein: Volgens oud-wethouder is invoering betaald parkeren in hele stad in strijd met gemeentewet

Bovendien vraagt Van den Bergh zich af of de plannen wel kunnen. In haar tijd als wethouder, bleken soortgelijke plannen onhaalbaar. "Toen ik wethouder was heb ik laten bekijken of we betaald parkeren kunnen invoeren in de hele stad, niet om geld op te halen, maar vooral vanwege de vele forensen." Parkeerbelasting is geregeld in de gemeentewet. En die was – in iedere geval toen Van den Bergh wethouder was – duidelijk: "In de memorie van toelichting op de gemeentewet staat met zoveel woorden dat je het instrument alleen mag gebruiken om een problemen aan te pakken."