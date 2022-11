Bedrijfsleven moet ruimte maken voor kiezer in het waterschapsbestuur

De wet was een voorstel van GroenLinks en D66. Door het afschaffen van de bedrijfszetels willen zij het waterschapsbestuur groener en democratischer maken. Weierink: "Vergroenen is belangrijk, maar niet de kerntaak van een waterschap", legt Weierink uit. 15 maart zijn er weer waterschapsverkiezingen, maar Weierink twijfelt of de wet dan al in is gegaan. "Dat geeft ons vier jaar om met de politiek in gesprek te gaan of dit niet anders kan."