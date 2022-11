De Grootste Kerstboom heeft weer lampjes: 'Hij blijft prachtig'

Als je zelf een kerstboom hebt, herken je het wel. Voor je de lampjes in de boom hangt, test je ze even. En dat is precies waar ze vanochtend in IJsselstein ook mee bezig zijn. Maar dan in een iets grotere versie. Eén voor één zie je de lampen aangaan. "En ook nog even de schud-test uitvoeren", lacht lichttechnicus Coen Janssens. "Als die lamp er door een beetje geschud nu al afvalt, kunnen we 'm natuurlijk niet veilig 350 meter omhoog hijsen."