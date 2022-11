'O ja, dat sinterklaasgedicht nog': dit moet je doen om er een pareltje van te maken

Nieuwegein - Is jouw sinterklaasgedicht al af? Of ben je juist iemand die tot het laatste moment wacht? In dat geval kun je in de komende alinea's wat inspiratie opdoen. We gaan op bezoek bij de Nieuwegeinse bibliotheek, waar 'hulpsinterklazen' dicht-tips krijgen. "Moet het per se rijmen? Ben je mal, als de tekst maar lekker doorrolt."