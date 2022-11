Utrechtse VVD en PvdA: 'Waarom krijgen onze boa's minder betaald?'

Het verschil in salaris zou komen doordat het takenpakket in Utrecht anders is. Maar daarbij lijkt er geen rekening gehouden te zijn met factoren die het werk in Utrecht juist zwaarder maken, zeggen de partijen. Meerding: "Als je in een kleine gemeente boa bent heb je heel veel taken omdat je weinig collega's hebt en er geen andere afdelingen zijn die je kunnen helpen. Op papier doe je dus heel veel en krijg je dan ook meer betaald. Maar onze boa's werken in een heel moeilijke omgeving. In Utrecht spelen er toch wel veel veiligheidsrisico's en dat wordt dus niet meegewogen." Zo zou een handhaver in Woerden bijvoorbeeld meer verdienen terwijl het werk in Utrecht zwaarder zou zijn. Meerding: "Wat ons betreft zou het logisch zijn om de salarissen recht te trekken."