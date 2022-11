Overvechters roepen raadsleden op de woningbouwplannen voor de Ivoordreef in Utrecht af te wijzen

Utrecht - De woningbouwplannen aan de Ivoordreef in de Utrechtse wijk Overvecht stuiten op veel verzet. Bewoners maken zich boos over de kap van de bomen en vrezen dat de woningen die er gebouwd worden niet geschikt zijn voor woningzoekenden in de wijk zelf. Tijdens een raadsinformatieavond roepen ze gemeenteraadsleden op niet met de plannen in te stemmen.