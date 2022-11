Chauffeurs zorg- en leerlingenvervoer staken: 'De overheid en werkgevers zien dit als bijbaantje'

"Het is voor die chauffeurs een enorme stap", vertelt Meindert Gorter, bestuurder bij FNV Vervoer over de staking. De chauffeurs zijn volgens hem heel loyaal aan hun cliënten. "Want zo zien zij dat. Het zijn mijn cliënten, zeggen ze dan." Toch kiezen de werknemers in het zorg- en leerlingenvervoer er voor hun werk neer te leggen.