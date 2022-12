Sportspullenbank Maarssen: 'Geen minimuminkomen nodig om sportspullen te krijgen'

Het initiatief is niet nieuw, de sportspullenbank bestaat al sinds juli 2021. Maar toch kwam het niet van de grond en is het nog steeds vrij onbekend. Zo is er geen website met informatie. Piet legt uit dat het de bedoeling was om met de Voedselbank en de Kledingbank Stichtse Vecht onder één dak te zitten maar dat is niet gelukt. Ook was het de bedoeling om samen te werken met de Voedselbank in Utrecht en een website te bouwen maar die hebben het volgens hem te druk. "Daardoor is het allemaal blijven liggen."