Ziekenhuis hoeft vooralsnog geen schadevergoeding te betalen aan ongeneeslijk zieke Sylvia uit Breukelen

De rechter stelt daarnaast dat de expert niet op alle vragen ingaat, terwijl dit wel relevant is voor de beoordeling of het ziekenhuis aansprakelijk is. De conclusie is dat het rapport onvoldoende basis biedt om in een kort geding met voldoende zekerheid te zeggen dat er sprake is van ernstig verwijtbaar medisch handelen. Er kan dus op dit moment niet gezegd worden dat het ziekenhuis aansprakelijk is.