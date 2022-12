Utrechtse krakers verlaten Befu-terrein vrijwillig, toch komt er een rechtszaak

In een huis wonen is voor een groot deel van de krakers geen optie. "Het is echt een keuze voor mij. Je kan creativiteit kwijt, je kan buiten leven en je hoeft niet te werken om te kunnen wonen. Maar dat is natuurlijk ook een prima keuze hoor", legt een van de krakers uit. Volgens de groep is er nog genoeg plek in de gemeente: "Wij denken dat er nog veel andere te ontwikkelen terreinen in Utrecht en omgeving zijn waar wij prima kunnen huisvesten." Volgens de gemeente is dat geen optie omdat dat juridisch conflict met zich meebrengt.