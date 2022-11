St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein gaat verdwijnen, alle zorg in 2035 naar Utrecht

Demoulin: “Ik begrijp dat deze boodschap bij inwoners van Nieuwegein en omstreken misschien vragen oproept. Het is goed om te beseffen dat we spreken over een verandering die pas over zo’n 13 jaar concreet wordt. We nemen dus uitgebreid de tijd om in de komende jaren een passende invulling te geven aan zorg in de regio Nieuwegein. Dat gaan we als ziekenhuis niet alleen doen. Met partijen in de regio Nieuwegein blijven we daarover in gesprek."