Een gezonde schoollunch hoeft niet saai te zijn, denkt deze Amersfoortse opvoedkundige

Het was opvoedkundige Lisette Davidsz al langer een doorn in het oog. Ze is van mening dat een gezonde lunch mogelijk is. Én dat het openmaken van een lunchtrommel met groente en fruit een feest kan zijn voor kinderen, in plaats van een teleurstelling. Daarom schreef ze een lunchpocket, een boekje vol met recepten en tips om het anders aan te pakken.