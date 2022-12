Hoe komen kleine beestjes in huis terecht? 'Huismijt hoort ook bij de natuur'

Hoewel de meeste beestjes geen problemen opleveren, is er een aantal dat wel lastig kan zijn. De bedwants kan behoorlijk bijten. "Maar in principe komen die in Nederland helemaal niet voor. Het is wel zo dat je dit soort diertjes mee kunt nemen als je terugkomt van een vakantiereis. Mijn advies is dus ook altijd bij terugkomst je koffer in de schuur buitenshuis uit te pakken en al je kleren op 60 graden te wassen of drie weken de diepvries in. Dat doodt alle eventuele mijten die je per ongeluk mee gereisd hebben."