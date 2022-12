Hufters de baas in het ziekenhuis? 'Het is berekenend gedrag, een grote bek loont'

Cijfers en reacties van de ziekenhuizen in de provincie Utrecht

In het St. Antonius Ziekenhuis waren dit jaar tot oktober 95 incidenten waarvoor beveiliging nodig was. In 2021 gebeurde dat 96 keer en het jaar daarvoor waren er 45 incidenten, maar de cijfers van januari en februari 2020 ontbreken.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft tot oktober van dit jaar 23 rode kaarten (toegangsverboden) uitgedeeld. Vorig jaar waren dat er 20 en in 2020 werd vanaf maart 9 keer rood 'getrokken'. Ook het aantal gele kaarten (waarschuwingen) zit in de lift: dit jaar staat de teller al op 30 tot oktober. In 2021 waren het er 31 en in 2020 werden vanaf maart 13 gele kaarten uitgedeeld.

"Sommige mensen hebben last van stress of andere (privé)problemen", licht een woordvoerder van het St. Antonius toe. "Dat komt hier in het ziekenhuis soms tot ontploffing. Zorgen over de eigen gezondheid of die van een naaste, waar mensen in het ziekenhuis mee te maken krijgen, kunnen net de emmer doen over lopen."

Voor zowel zorgverleners als andere medewerkers in het ziekenhuis heeft agressie enorm veel impact, ziet het St. Antonius. "We ondersteunen en faciliteren hen op dit vlak zo goed mogelijk, zodat zij hun werk kunnen blijven uitvoeren. Zo kunnen zij altijd laagdrempelig beveiliging inroepen als ze daar behoefte aan hebben, maar bieden we ook diverse (de-escalatie) scholingen en trainingen aan om te leren hoe ze met agressie kunnen omgaan.”

UMC Utrecht

Na corona is de agressie minder geworden, laat een woordvoerder weten. "Wel zien we regelmatig verbale agressie. Daar is op ingespeeld door ons ziekenhuis door op alle verpleegafdelingen door een speciale beveiligingsmedewerker voorlichting te geven over hoe je signalen herkent en wat passend gedrag is en wanneer het onveilig kan worden. "Deze medewerker is er nu twee jaar en wij zien dat hiermee de-escalerend kan worden opgetreden door onze medewerkers."

Het UMC Utrecht zag tijdens de coronapandemie die voort kwam uit onbegrip. Bijvoorbeeld over de beperkte bezoektijden of in het begin van de pandemie ook over de onbekendheid van het virus. Daar heeft het ziekenhuis op ingespeeld door bij alle afdelingen extra gastvrouwen en -heren in te zetten om vragen persoonlijk te kunnen beantwoorden of toe te lichten welke bezoekbeleid er op dat moment was. "Agressie is voor elke medewerker heel vervelend om mee te maken. Goed voorbereid zijn en signalen van agressie snel zien, helpt om te de-escaleren."

Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis in Utrecht laat in een reactie weten dat incidenten niet precies worden bijgehouden. "Als Diakonessenhuis hebben we een goede naam in het leveren van zorg ‘dichtbij’: persoonlijke zorg, zo goed mogelijk passend bij iedere patiënt", zegt een woordvoerder. "Dat betekent dat we ons met betrekking tot agressie-problematiek ook buigen over de vraag: wat kunnen wij zelf doen om onrust of onbegrip te voorkomen?"

"Wij zien op dit moment dat de situatie weer op het niveau van vóór corona is. We merken wel dat de pandemie ervoor heeft gezorgd dat we zelf bewuster omgaan met - bijvoorbeeld - het aantal bezoekers en daar nu eerder patiënten en bezoekers op aanspreken. Met meer discussie of onbegrip tot gevolg."

Meander Medisch Centrum

Ook het Meander Medisch Centrum reageerde op een verzoek van RTV Utrecht om agressiecijfers te verstrekken. In de eerste drie kwartalen van 2022 registreerde het ziekenhuis meer dan 100 meldingen. Het is volgens het Meander geen stijging ten opzichte van de cijfers van 2020 en 2021. "Maar we vinden dit nog steeds hoog", licht een woordvoerder toe.