Utrecht zet door met tweede vluchtelingenboot, maar moet wel overleggen met eigenaar wooncomplex

Het schip, de MS Danubia, dobbert nu nog in Hongarije, maar met een beetje doorvaren kan het over een week of twee à drie hier in Utrecht zijn. Het vertrekt in ieder geval dit weekend en als het aan de Keulsekade aankomt dan is de plek ook wel gereed. De aanmeerpalen staan er in ieder geval al. Die doortastendheid van de gemeente steekt ook een beetje, zegt de advocaat van The Switch B.V., de eigenaar van wooncomplex Zuidkant. "De vergunningen zijn nog niet eens rond, maar als dat schip er eenmaal ligt, dan doe je er niets meer aan."