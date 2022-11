Politie pakt ontsnapte tbs'er op na steekpartij Soest: 'Uitzoeken in hoeverre we dit hadden kunnen voorkomen'

Volgens politiewoordvoerder Wim Hoonhout is groot alarm geslagen toen de man vanochtend vluchtte. "Als een ontsnapte tbs'er ervandoor gaat, worden alle eenheden geïnformeerd. Dat is een reguliere gang van zaken." Het lijkt erop dat bij de politie toen nog geen signalen waren dat de man naar Soest zou gaan en de vrouw zou neersteken. "Het zal zeker in het onderzoek worden meegenomen in hoeverre we dit hadden kunnen voorkomen."