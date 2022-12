600 calorieën in een zakje: Nederlanders moeten zich voorbereiden op rampen

Bij outdoorwinkel Kathmandu in Utrecht zijn ze benieuwd of er door de campagne een toeloop komt aan Nederlanders die zich willen voorbereiden. Die zagen ze wel in het begin van de coronatijd en vlak na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Ze hebben genoeg spullen in de winkel: van waterflessen met filter, tot warmhouddekens en voedsel dat vier jaar houdbaar is. "Je hebt wel een gasbrander en water nodig om het klaar te maken, maar dan heb je ook een maaltijd van 600 calorieën", zegt medewerker Jasper van der Vliet.