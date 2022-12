Utrechtse raad stemt over gevoelig thema: Overvecht-Noord verplicht van het gas af

Overvecht-Noord is sinds een paar jaar een aardgasvrije proeftuin. In 2030 moeten alle circa 8.800 woningen in de wijk van het gas af zijn. Voor 2030 moeten in Utrecht de eerste 40.000 woningen aardgasvrij zijn. Deze ambitie is vijf jaar geleden uitgesproken en is onderdeel van het landelijke klimaatakkoord.