Utrecht krijgt slavernijmonument: 'Maakt de rauwe geschiedenis zichtbaar'

Bij de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht was nauwelijks aandacht voor de keerzijde van het verdrag. "Het was ook een bijzondere stap in de strijd tussen mogendheden, dat moet je ook onderkennen", zegt kaersenhout. "Maar je moet ook de andere kant bekijken. Het is ook om te laten zien dat geschiedenis zo enorm complex is. Dan kan je niet een beeld neerzetten van een gebroken ketting. Dat is zo plat en er is zoveel gebeurd."