Knettergek van heigeluid? Nieuwegein maakt er muziek van

"Het is een soort postzegel, waar we vier torens op gaan bouwen", zegt Govaart. "Je moet met heel veel rekening houden." Dwars door het centrum ligt een veelgebruikte fietsroute, bouwverkeer moet snel in en uit en de doorgang voor de scheepvaart in de Doorslag is tijdelijk smaller, zodat ín het water straks bouwkranen kunnen worden gezet. Die passen immers niet meer op de bouwplaats zelf.