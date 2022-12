Decibel-reductie positief ontvangen 'We hebben al een miljoen Nederlanders met gehoorschade'

Bij DJ Lohmeijer ging het mis toen hij op zijn laptop muziek aan het maken was. "Ik had mijn koptelefoon op en het programma waar ik muziek in maakte crashte. Toen kwam er een geluid vrij wat mijn oor niet kon handelen. Sindsdien heb ik last van een piep, een wat lagere zoem, in mijn rechteroor.'" Het oorsuizen raakte Lohmeijer heftig. "Het gebeurde ook nog eens in de eerste lockdown. Daardoor kon ik niet bij de huisarts terecht en had ik niet de tijd om te wennen aan een normale omgeving. De isolatie zorgde ervoor dat ik een angst voor geluid heb ontwikkeld. Het heeft veel moeite gekost om die te overwinnen." Inmiddels heeft de DJ zijn angst overwonnen. Hij is wat voorzichtiger, maar maakt weer muziek en geeft optredens. "Het heeft me goed gedaan om me niet tegen te laten houden en te doen wat ik leuk vind. Door mezelf het leuke van de muziek te ontnemen werd het alleen maar erger."