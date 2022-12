Utrechtse advocaat Yehudi Moszkowicz krijgt voorwaardelijke schorsing nadat arbeidsconflict volkomen escaleert

Moszkowicz krijgt een voorwaardelijke schorsing van vier weken, maar gaat in hoger beroep bij het hof van discipline. Dat pakt verkeerd voor hem uit nu de voorwaardelijke schorsing is verhoogd naar zes weken. Ook het hof is van mening dat Moszkowicz de drie zaken niet voortijdig had mogen declareren en dat hij de situatie onnodig heeft laten escaleren.