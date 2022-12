Als je er écht niet meer uitkomt met je buren, waar kun je dan terecht? 'Dit is een maatschappelijk probleem'

Wat als je wordt gebeld dat je te veel lawaai maakt en je buren last hebben van stank? Of wat als jij de buur bent die dat belletje moet plegen? Met 1,3 miljoen mensen in onze provincie kunnen niet alle buren met elkaar overweg. In sommige gevallen ruziën de buren tot de rechtbank aan toe en moet iemand zijn huis uit. Wie bel je als je 's nachts wakker ligt van je buurvrouw? En wie bel je als een rechter je uit je huis zet? In de podcast Gillend Gek van RTV Utrecht gaan Evie Westland en Hannah Cammeraat op zoek naar het antwoord op die vragen.