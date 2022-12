Bezorgde reacties, veel vragen maar ook kansen na vertrek St Antonius Ziekenhuis uit Nieuwegein

Nieuwegein - Ja, overvallen was ze wel, zegt Alma Feenstra. De fractievoorzitter van GroenLinks in Nieuwegein had het besluit van St. Antoniusziekenhuis om in 2035 alle zorg naar Leidsche Rijn te verhuizen niet zien aankomen. Toch is er ook begrip: “Ik denk dat het een zorgvuldig genomen besluit is. En je kan het natuurlijk ook niet anders doen dan het in één keer onverwacht te brengen.”